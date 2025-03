Copa São Rafael de Motocross acontece em Capão Bonito no mês de abril

Prepare-se para a adrenalina!

A Prefeitura Municipal de Capão Bonito convida a todos para um fim de semana radical.

Em comemoração aos 168 anos de emancipação, o Motocross está de volta na cidade. Marque na sua agenda:

Data: 12 e 13 de abril

Horário: A partir das 14h no sábado e a partir das 09h no domingo

Local: Pista municipal próximo a Fatec – Terras do Embiruçu – Capão Bonito-SP

Serão dois dias emocionantes repletos de manobras radicais, velocidade e muita competição. Prestigie!

Atrações:

– Sabado – Treinos livres e 2 baterias oficiais

– Domingo – Baterias oficiais

– R$ 10.000,00 em premiação para os atletas

– Participação de atletas profissionais

– Praça de alimentação completa

– Bandas ao vivo

– E muito mais!

Entrada franca

Saiba mais na página: www.instagram.com/copasaorafael

WhatsApp: (15) 99803-2566.