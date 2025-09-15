Enduro de Velocidade – Copa Melken acontece em Buri

Nos dias 27 e 28 de setembro, o município de Buri será palco do Enduro de Velocidade – Copa Melken, uma competição que promete muita adrenalina e desafios em pista de 2.500 metros, localizada no Melken Pub, às margens da Rodovia Engenheiro Lauri Simões de Barros.

A prova contará com diversas categorias: EX Importada, EX Força Livre, EX Nacional, EX Sênior Importada, EX Júnior e Mini Moto. Os pilotos poderão se inscrever em quantas categorias desejarem, com taxa de participação no valor de R$ 100,00.

O evento exige dos competidores alto nível técnico, preparo físico e equipamentos adequados para enfrentar terrenos extremos com máxima performance.

A realização é do Melken Pub com supervisão da Federação de Motociclismo do Estado de São Paulo (FMESP), e conta com o patrocínio da Mars Motos, MXF Motors, Reno Motors e Nutriceler.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do QR Code disponível na divulgação oficial.