Abertura da 19ª Copa Gospel de Futsal acontece na segunda (24)

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes-SEMJEL convida a todos a participar da abertura da 19ª Copa Gospel de Futsal 2025, na próxima segunda-feira (24), no Ginásio CCE, a partir das 19h30. O evento promete ser uma noite especial de fé, união e muito futsal para abrir com chave de ouro a competição.

A abertura irá iniciar com jogo amistoso Sub 11, entre as equipes Presbiteriana Central e IEQ Morada do Bosque. Logo após, acontece apresentação especial Ministério Geração que Dança – 10ª IEQ Jd. Maringá. Para fechar a noite em grande estilo será disputado confronto na Categoria Livre, entre as equipes NIC Sede-B e NIC Morada do Bosque.