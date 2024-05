No sábado (18) aconteceu a tão aguardada abertura do COPA CIDADE DE ITAPEVA – FUTSAL INFANTIL. O evento contou com o desfile dos times participantes além de dois jogos de estreia, abrindo o campeonato.

A edição infantil do Copa Cidade de Futsal conta com mais de 70 equipes e 700 atletas divididos em 10 categorias. Um marco na história de Itapeva.

Já na manhã do domingo (19) o Ginásio da CCE recebeu seis jogaços em suas quadras, nas categorias Sub 12, 15 e 16. Os próximos jogos acontecem agora no domingo (26) e você está convidado a vir torcer com a gente!