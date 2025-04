Copa América de Futsal Feminina 2025: Inspirando novas gerações e celebrando conexões esportivas

No último final de semana, a cidade de Sorocaba-SP foi palco de uma verdadeira celebração esportiva. A arena Sorocaba sediou pela primeira vez a Copa América de Futsal Feminina 2025 e as atletas da base feminina de Taquarivaí, através da Técnica Daniela Oliveira tiveram a oportunidade de assistir à reta final da competição. As semifinais foram um show de habilidade e determinação, com os confrontos entre Argentina e Paraguai, e Brasil e Colômbia, mostrando o alto nível do torneio.

Na semifinal, a seleção brasileira brilhou, goleando a Colômbia por 6×0. Com uma atuação impecável, as atletas garantiram presença na grande final contra a Argentina. O espetáculo não parou por aí: a final foi um marco de excelência esportiva, com o Brasil conquistando o título ao vencer a Argentina por 3×0. Além do troféu da Copa América, a seleção assegurou vaga no primeiro Mundial Oficial de Futsal Feminino, que será realizado em novembro na Tailândia.

A campanha brasileira foi extraordinária, com 38 gols marcados e apenas um sofrido, evidenciando a força do futsal feminino no continente. Este torneio destacou o avanço do esporte, atraindo torcedores apaixonados e inspirando jovens atletas por todo o Brasil.

Em um momento ainda mais especial, as jovens atletas de Taquarivaí tiveram a honra de conhecer a atual melhor jogadora do mundo Emilly Marcondes e a goleira Regiane, que foram companheiras de quadra da técnica Daniela e ambas com passagens marcantes pela equipe da cidade, onde conquistaram inúmeros títulos. Com muito carinho e atenção, elas incentivaram as meninas e compartilharam histórias que certamente ficarão marcadas em seus corações.

Além disso, também tiveram contato direto com as demais jogadoras da seleção brasileira de futsal, nomes como Amandinha (8 vezes melhor do mundo)e também do futebol de campo que estavam presentes no ginásio. Essa interação foi um presente para as jovens promessas, que voltaram para casa ainda mais motivadas e inspiradas para seguir seus sonhos no esporte.

A experiência não seria completa sem a energia da torcida. Na arquibancada, o Movimento Torcida Verde e Amarelo (MVA) acolheu as atletas com alegria e vibração, unindo forças em uma só torcida pela seleção brasileira. Essa conexão entre público e jogadoras destacou a paixão que move o futsal feminino no país.

Agora, a expectativa está voltada para o Mundial na Tailândia, onde o Brasil buscará mais uma vez fazer história. Enquanto isso, em Taquarivaí, as jovens promessas continuam treinando e sonhando em um dia defender as cores do Brasil em competições internacionais.

Parabéns a Prefeitura Municipal de Taquarivaí e à Secretaria de Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico pelo apoio, que tornou possível esses momentos para as atletas.