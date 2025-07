Construa a sua realidade

Provavelmente eu teria outros temas que estão “bombando” para abordar na data de hoje: geopolíticos, econômicos ou sociais. Entretanto, ao pensar sobre o que eu iria propor, me veio à mente: “nossa, o mundo anda tão cheio de assuntos pesados. São guerras militares e tarifárias, é corrupção, é decepção para todo lado. Vou mencionar algo mais leve, que não gere somente reflexão e informação para os (as) leitores (as), mas que também agregue na vida deles (as)”.

Nós, os humanos, somos acostumados a dizer com orgulho, que somos independentes, que construímos ou iremos construir nossa própria história. Sim, existem os pessimistas, que colocam a culpa em tudo que rodeia a vida deles em outras pessoas ou em fatores incontroláveis, como desastres naturais e econômicos. Mas e você, caro (a) leitor (a), já parou para pensar e refletir como você vem “encarando” os acontecimentos em sua vida? No seu dia a dia? As suas conquistas, as suas perdas, as suas alegrias e tristezas? Como planeja melhorar sua vivência aqui na Terra? Diminuir “coisas” negativas e aumentar as positivas?

Na mentoria, voltada para a vida pessoal (anímica, espiritual – não no sentido religioso – e de inteligência emocional) e até mesmo no coaching, voltado para o âmbito profissional (procedimentos, controle, organização, execução, etc.) existe uma ferramenta muito útil que podemos aplicar em nosso dia a dia.

Quando você leu o segundo parágrafo do assunto de hoje, provavelmente refletiu bastante sobre as indagações que fiz. Dito isto, a grande verdade é que todos nós temos quatro fatores, dois positivos e dois negativos que afetam nossa vida direta e diariamente e a ferramenta “Análise SWOT” aborda elas: Strengths (S) = Forças; Weaknesses (W) = Fraquezas; Opportunities (O) = Oportunidades e Threats (T) = Ameaças. Vejamos um exemplo: uma pessoa muito culta, muito inteligente, generosa. Porém pouco sociável, com humor volátil e com problemas de saúde contínuos. Como ela pode se ajudar e tentar potencializar seus fatores positivos e minimizar seus fatores negativos? Uma Análise SWOT para ela poderia ser:

Coloque em prática na sua vida. Faça uma SWOT para você, semanalmente, mensalmente, anualmente. Como preferir. Utilize essa ferramenta a seu favor.

Paz e bem a todos! Até a próxima.