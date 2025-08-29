Conservatório de Tatuí abre inscrições para mais de 100 vagas em cursos gratuitos de música erudita e popular

O Conservatório de Tatuí (SP) está com inscrições abertas para um processo seletivo nas áreas de música erudita e popular. O cadastro é gratuito e pode ser feito até a próxima quarta-feira (3).

A instituição, vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, oferece cerca de 100 vagas gratuitas em mais de 30 cursos profissionalizantes nas áreas de nas áreas de Música Erudita e Popular, distribuídos na Sede, em Tatuí, e no Polo São José do Rio Pardo.

Tatuí: 60 vagas para os cursos de Canto Barroco, Canto Lírico, Clarinete, Cordas Dedilhadas Históricas, Contrabaixo Acústico, Flauta Doce, Flauta Transversal, Oboé, Percussão, Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Viola, Viola da Gamba, Viola, Violão, Violino e Violoncelo Barrocos;

São José do Rio Pardo: 30 vagas para os cursos de Canto Lírico, Clarinete, Contrabaixo Acústico, Eufônio, Flauta Transversal, Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Viola e Violino.

Ainda no processo, o Conservatório de Tatuí também oferece cerca de 35 vagas distribuídas em cursos diversos nos setores de MPB/Jazz, Choro e Música Raiz.

Os interessados também podem se inscrever em turmas já preenchidas nas unidades, e que podem ter a abertura de novas oportunidades no próximo semestre. Há também inscrição nas habilitações que possuem vagas para cadastro reserva.

Critérios de seleção

Conforme o conservatório, para as vagas destinadas a pessoas sem conhecimento musical, a distribuição será feita por meio de sorteio, transmitido ao vivo pelo canal da instituição no YouTube.

Os candidatos que possuem conhecimento musical deverão realizar uma prova prática, conforme conteúdo especificado no edital, e uma entrevista com banca de professores(as).

O conservatório também informou que garante opção de prova prática virtual para pessoas que residem a mais de 200 km de distância das unidades de Tatuí ou São José do Rio Pardo, opção que também é válida para pessoas de outros países.

Inscrições

Como política pública de cultura, o Conservatório de Tatuí mantém ações afirmativas para garantir o acesso de forma mais democrática. Do total de vagas, 50% são reservadas para estudantes de escolas públicas e 5% para Pessoas com Deficiência (PcD).

As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser feitas de forma on-line, no site do Conservatório de Tatuí, ou presencialmente, nas secretarias da escola em Tatuí, Rua São Bento, 808, Centro.

O Polo São José do Rio Pardo, também estará recebendo inscrições presencialmente. A unidade fica na Av. Benedito dos Reis Sigliano, 255, Portal Buenos Aires. O horário de atendimento das secretarias é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os candidatos que tiverem dúvidas sobre o processo seletivo, podem entrar em contato com a organização através do telefone (15) 3205-8443.

