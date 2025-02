Conservatório de Tatuí está com inscrições gratuitas abertas

O Conservatório de Tatuí (SP), abriu inscrições para 2º processo seletivo dos grupos artísticos musicais, destinadas a estudantes internos e externos da instituição. Inscrições podem feitas até dia 23 de fevereiro.

As vagas disponíveis são para alunos matriculados na escola em 2025, e participantes externos, vindos de outras instituições de ensino musical ou que estudem com professores particulares, desde que comprovem periodicamente vínculo estudantil ao longo do ano letivo.

Ao todo, estão disponíveis 34 vagas remanescentes para participarem dos oito Grupos Artísticos Musicais, sendo eles: Banda Sinfônica; Big Band; Coro; Grupo de Choro; Grupo de Música Raiz; Grupo de Percussão; Jazz Combo e Orquestra Sinfônica.

Inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr0ijae9POqHQgNaIkCf43JBxtw1UtGBS0rGmdyn3tboN-9A/viewform?pli=1

(Via portal g1 / imagem: divulgação)