2ª edição do Conexão A.P.M. reúne prefeitos de toda a região de Itapeva e conta com a presença de Gilberto Kassab

A Associação Paulista de Municípios (APM) realizou a 2ª edição do Conexão A.P.M., que reuniu prefeitos e lideranças municipais de toda a região de Itapeva para discutir temas decisivos para o futuro das administrações públicas paulistas. O encontro também contou com a presença do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, reforçando a importância do diálogo entre Estado e municípios.

Ao longo do evento, foram debatidos assuntos de extrema relevância, como a Reforma Tributária, a situação das finanças municipais, o pacto federativo e os desafios relacionados aos recursos destinados à saúde e à educação — temas que influenciam diretamente a vida dos cidadãos e o funcionamento das prefeituras.

O presidente da APM, Fred Guidoni, destacou a necessidade de união regional e articulação política para garantir que as mudanças nacionais em discussão considerem as realidades dos municípios paulistas.

O encontro será encerrado com o tema “PEC 66 na prática”, que aborda a PEC da Sustentabilidade Fiscal — conquista encabeçada pela APM em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM). A apresentação explicará os avanços da proposta e seus efeitos para a gestão municipal.