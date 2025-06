Homem é condenado a 55 anos de prisão em Itapeva

Um homem foi condenado a 55 anos de prisão por estupros, roubos e produção de imagens de abuso e exploração infantil em Itapeva (SP). O réu, que já está preso, não poderá recorrer em liberdade e deverá pagar indenização às vítimas.

De acordo com a Justiça, o homem não poderá recorrer em liberdade, deverá ainda pagar indenização de R$ 10 mil a cada uma das oito vítimas citadas nos autos. Para uma nona mulher, que era adolescente à época dos fatos e teve objetos roubados pelo homem, o valor arbitrado foi de R$ 14 mil.

A ação penal do promotor Pedro Guimarães identificou que as vítimas tinham idades entre 12 e 66 anos.

De acordo com as investigações, antes de invadir as residências, o acusado estudava a rotina de mulheres que faziam parte de seu convívio, analisando rotas de passagem, horários de chegada e saída, rotas de fuga e posicionamento de câmeras de sistemas de segurança de locais próximos.

Além de praticar atos libidinosos, em alguns casos o homem roubou pertences e fez imagens íntimas das vítimas. Ao ser detido, ele disse ser praticante de parkour e que isso teria facilitado o acesso aos imóveis, acrescentando ter se inspirado em uma série de uma plataforma de streaming para cometer os crimes.

(Texto via portal g1 / Imagem Google Maps)