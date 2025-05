Autor de atropelamento em 2018 é condenado a 7 anos de prisão por tentativa de homicídio

Na sexta-feira, dia 23/05, após dois longos dias de júri, o caso do atropelamento de um empresário ocorrido 7 anos atrás teve a sua conclusão.

O réu, E.A.S., autor do atropelamento, foi condenado à pena de 7 anos de reclusão pela tentativa de homicídio, sendo cumprindo incialmente em regime fechado.

O júri foi marcado por momentos tensão e comoção, principalmente por parte dos famílias e amigos da vítima F.C.C., que compareceram com camisetas estampadas com os dizeres: “7 anos esperando por justiça. Agora é a hora”.

O caso ocorreu na madrugada do dia 15/06/2018, por volta das 04h, nos arredores da Praça de Eventos e, segundo a denúncia do Ministério Público, a vítima ficou impossibilitada de se defender após ser arrastada por cerca de 50 metros, o que lhe causou múltiplas lesões corporais.

Segundo o relato da vítima F.C.C, após o atropelamento houve perda de muito sangue, hemorragia e quebrou a pelve sacal. Além disso, passou 5 dias internado na UTI e respirando com a ajuda de balão de oxigênio.

Entre idas e vindas de hospital, tratamentos, cirurgias e fisioterapias, a vítima afirmou que ficou cerca de 6 meses sem trabalhar.

Após o término do júri, o réu E.A.S., saiu do fórum da comarca de Itapeva/SP com a ordem de prisão. No entanto, ainda lhe cabe recurso para reformar ou anular a decisão do tribunal do júri.