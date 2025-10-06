Prefeitura de Itapetininga abre concurso para motoristas com salário de R$ 3,3 mil

A Prefeitura de Itapetininga (SP) abriu na sexta-feira (3) um concurso público para contratar motoristas de transporte coletivo. São cinco vagas imediatas e 65 para cadastro reserva. O salário é de R$ 3.300, mais auxílio alimentação de R$ 500.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 13 e 17 de outubro, das 9h às 17h. Os candidatos precisam ir pessoalmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), na Rua Monsenhor Soares, nº 251, no Centro.

Para se inscrever, é necessário levar os seguintes documentos:

Currículo de trabalho atualizado;

Documento de identidade (CPF e RG);

Comprovante de escolaridade e residência;

CNH categoria D;

Declaração emitida pelo Detran-SP que conste o registro do curso de transporte coletivo de passageiros dentro do prazo de validade;

Resultado de exame toxicológico com no máximo 90 dias;

Comprovante de experiência;

Cópia da carteira de trabalho;

Declaração do empregador com firma reconhecida;

Contrato de trabalho como motorista de transporte de passageiros.

Segundo o edital, os requisitos mínimos são: ter iniciado o ensino fundamental, possuir CNH categoria D e apresentar certificado válido do curso de transporte de passageiros. A carga horária é de 44 horas semanais.

