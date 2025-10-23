Prefeitura de Fartura abre concurso público com salários de até R$ 9,7 mil

As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior. Inscrições seguem até 27 de novembro.

A Prefeitura de Fartura (SP) abriu um concurso público com 59 vagas para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio e superior.

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 9.782,28, com jornadas de 20 a 40 horas semanais ou escalas de 12×36, 12×24 e 12×48, conforme o cargo. Confira a lista completa abaixo.

As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de novembro, pelo site da organização do certame. As taxas de participação variam de R$ 31,80 a R$ 70,80, e é possível solicitar isenção até o dia 28 de outubro.

Nível superior

Dentista Clínico Geral 20h (2 vagas)

Dentista Clínico Geral 40h (1 vaga)

Farmacêutico (1 vaga)

Fonoaudiólogo (2 vagas)

Médico Cardiologista (1 vaga)

Médico Cirurgião Geral (1 vaga)

Médico Clínico Geral ESF (2 vagas)

Médico Ginecologista Obstetra (2 vagas)

Médico Neuropediatra (1 vaga)

Médico Neurologista (1 vaga)

Médico Oftalmologista (1 vaga)

Médico Ortopedista (1 vaga)

Médico Pediatra (2 vagas)

Médico Urologista (1 vaga)

Médico Psiquiatra (1 vaga)

Procurador Municipal (1 vaga)

Terapeuta Ocupacional (1 vaga)

Nível médio/técnico

Auxiliar de Farmácia (6 vagas)

Condutor Socorrista (1 vaga)

Cuidador de Idosos (1 vaga)

Cuidador Social (6 vagas)

Técnico Eletricista (1 vaga)

Nível fundamental incompleto e completo

Agente de Limpeza Pública (4 vagas)

Agente Operacional (8 vagas)

Coveiro (3 vagas)

Merendeira (2 vagas)

Operador de Máquina (2 vagas)

Pedreiro (3 vagas)

Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para 25 de janeiro de 2026. A prova terá questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, atualidades, conhecimentos específicos e legislação, conforme o edital.

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Fartura (SP).

(Via portal g1 Itapetininga / imagem: reprodução)