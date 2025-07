Concurso da Prefeitura de Capão Bonito para quase 100 vagas tem salários que podem chegar a R$ 7 mil

A Prefeitura de Capão Bonito (SP) abriu inscrições para quase 100 vagas em quatro concursos públicos com salários podem chegar até R$ 7 mil. O cadastro deve ser feito diretamente pelo site até o dia 1º de agosto.

As vagas disponíveis têm duração de dois anos, para profissionais de diferentes níveis técnicos, desde fundamental, médio e superior, e podem ser prorrogadas uma vez por igual período, a critério da administração municipal.

Para participar, os candidatos deverão pagar as taxas de participação que variam entre R$ 25 e R$ 70, dependendo da área escolhida, enquanto os profissionais serão avaliados por meio de prova objetiva (comum a todos os cargos) Os salários variam de R$ 1.571,47 a R$ 7.739,62 e jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo.

Além disso, haverá prova de títulos, prova prática e curso de formação inicial, conforme a exigência específica de cada função — sendo obrigatória a formação para os concorrentes aos cargos de Agente Comunitário de Saúde. Confira todas as vagas disponíveis abaixo:

Edital nº 01/2025 (52 vagas):

Advogado;

Advogado do CREAS;

Agente Sanitário;

Almoxarife;

Arquiteto;

Assistente Social;

Atendente;

Auxiliar de Serviços Diversos;

Auxiliar em Saúde Bucal;

Auxiliar de Veterinário;

Balconista de Farmácia;

Bibliotecário;

Biologista (para Laboratório de Análises);

Contador;

Cuidador Social;

Dentista;

Digitador;

Educador Físico – NASF;

Enfermeiro;

Engenheiro Agrônomo;

Engenheiro Civil;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Engenheiro Eletricista;

Entrevistador do CadÚnico;

Escriturário;

Farmacêutico;

Fiscal;

Fiscal de Obras;

Fiscal de Tributos;

Fisioterapeuta (em várias especialidades);

Fonoaudiólogo;

Lavador de Autos e Caminhões;

Médico (diversas especialidades);

Monitor;

Nutricionista;

Oficial Administrativo;

Psicólogo;

Secretário de Escola;

Técnico Agropecuário;

Técnico de Enfermagem;

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Técnico em Serviços Jurídicos;

Terapeuta Ocupacional;

Topógrafo;

Visitador Social.

Edital nº 02/2025 (14 vagas):

Coordenador Pedagógico;

Diretor de Escola;

Professor de Educação Básica I;

Professor de Educação Básica II nas áreas de: Artes, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática;

Professor de Educação Infantil;

Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE);

Supervisor de Ensino.

Edital nº 03/2025 (20 vagas):

Agente de Trânsito;

Ajudante de Calceteiro;

Ajudante de Carpinteiro;

Auxiliar de Manutenção Predial;

Carpinteiro Civil;

Carpinteiro de Pontes;

Cozinheira Social;

Eletricista;

Encanador;

Lubrificador;

Motorista;

Motorista de Ambulância;

Operador de Máquinas;

Operador de Máquinas Agrícolas;

Pedreiro;

Pintor;

Servente de Pedreiro;

Soldador;

Técnico em Turismo;

Tradutor e Intérprete de LIBRAS/Social (Língua Brasileira de Sinais).

Edital nº 04/2025 (10 vagas):

Agentes Comunitários de Saúde.

Mais informações podem ser conferidas no site da Prefeitura de Capão Bonito ou no Diário Oficial, edição 1668, publicado no dia 17 de julho de 2025.

(Via portal g1)