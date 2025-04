No dia 11 de abril, os alunos do Ensino Médio do Colégio Leme encantaram o público com uma belíssima e emocionante apresentação da Paixão de Cristo em formato de teatro musical.

Foi uma noite especial, marcada pela emoção e pelo talento dos estudantes. Pais, parentes e amigos estiveram presentes e se emocionaram com cada cena.

Parabéns a todos os alunos envolvidos, aos colaboradores, à coordenação e ao professor Divanclei, que liderou esse projeto com carinho e dedicação.