A Neoenergia Elektro e a Secretaria de Saúde de Itapeva, firmaram na quarta-feira

(28), uma parceria para amenizar o avanço do número de casos de dengue nos municípios de Itapeva, Itaberá e Ribeirão Branco. Representantes do Centro de Controle de Zoonoses estiveram na base da concessionária em Itapeva para orientar os colaboradores na identificação de possíveis focos do mosquito. Os leituristas, responsáveis por fazer, diariamente, a leitura da conta irão gerar um relatório com

foto, com endereço e georreferenciamento, para que o município atue de forma mais

assertiva nessas localidades.

“O compromisso da Neoenergia Elektro não está restrito ao fornecimento de energia,

mas também ao bem-estar da população. Dessa forma, ampliamos a atuação de

fiscalização no combate à dengue ao colocar mais de 40 colaboradores, que estão todos os dias nas ruas, visitando mais de 70 mil residências, tendo esse olhar para

possíveis focos do mosquito”, explica Aislan Guarizo, Gerente da Neoenergia Elektro.

Principais sintomas – Nem sempre a infecção apresenta sintomas. O indivíduo pode ter uma dengue assintomática ou ter um quadro leve. Mas é preciso ficar atento se a pessoa tiver febre alta (39ºC a 40ºC), de início repentino, acompanhada por pelo

menos outros dois sintomas:

– Dor de cabeça intensa;

– Dor atrás dos olhos;

– Dores musculares e articulares;

– Náusea e vômito;

– Manchas vermelhas no corpo

Sinais de alerta – O Ministério da Saúde alerta que é importante procurar um serviço

de saúde para diagnóstico e tratamento adequados ao apresentar possíveis

sintomas de dengue. A forma grave é a que preocupa. Após o período febril, o

indivíduo deve ficar atento aos sinais de alarme:

– Dor abdominal intensa e contínua;

– Vômitos persistentes;

– Acúmulo de líquidos em cavidades corporais;

– Sangramento de mucosa;

– Hemorragias