Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva marca presença no encerramento do Clube de Leitura Gato Preto 2025 – Anne Frank

Na tarde de quarta-feira (29), a Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva, localizada no distrito de Itaboa, em Ribeirão Branco, participou com destaque do encerramento do Clube de Leitura Gato Preto 2025, através da brilhante presença do professor Articulador de Sala de Leitura Claudinei Ribeiro de Almeida, cujo tema central foi a obra ” O Diário de Anne Frank.”

O evento, que reuniu professores e convidados de todo o estado de São Paulo, celebrou meses de leitura, debates e reflexões sobre a importância da memória, da empatia e dos direitos humanos.

A participação da escola reforça o compromisso com a formação de leitores críticos e conscientes, promovendo o diálogo sobre temas como tolerância, respeito e liberdade.

A professora responsável pelo projeto, escritora do livro “O Tom das Letras – Pequenos textos do Cotidiano” e apresentadora do Programa Simone Cristina Succi, destacou a importância do clube de leitura como espaço de troca e crescimento:

“Ler O Diário de Anne Frank foi mais do que um exercício literário — foi um convite à reflexão sobre o passado e sobre o papel de cada um de nós na construção de um futuro mais humano”, afirmou.

O Clube de Leitura Gato Preto encerra mais um ciclo de atividades com sucesso, deixando um legado de aprendizado, sensibilidade e amor pela leitura entre os participantes. E já está disponível o link para escolhas das obras para leitura no Clube em 2026.