Escola de Ribeirão Branco realiza destaque literário: O Mundo de Sofia no Clube de Leitura Gato Preto

Na última quarta-feira (30) a temática do Clube de Leitura Gato Preto, promovido pela EFAPE em parceria com o CMSP, dedicou seu encontro à obra O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder.

O programa também faz parte do Projeto de Desenvolvimento Profissional da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

O Clube, voltado para cerca de 190 mil profissionais da rede pública estadual, tem o formato de transmissão ao vivo, sempre realizada na última quarta-feira do mês, das 15h às 17h30, no Canal de Desenvolvimento Profissional 2, via CMSP EFAPE.

Em julho (última quarta-feira do mês, 30/07/2025), o tema central foi O Mundo de Sofia, voltando ao foco após ter sido mencionado como leitura do mês em uma conforme publicação em calendário.

Durante o encontro, a mediadora e doutora Simone Cristina Succi destacou que o livro funciona como um romance educativo: apresenta a história da protagonista Sofia Amundsen, além de oferecer uma introdução acessível à filosofia, conduzida de forma narrativa — atravessando de Sócrates a Sartre e Beauvoir.

A proposta foi explorar as perguntas instigantes que o livro propõe — “Quem é você?” e “De onde vem o mundo?” — e ativar reflexões filosóficas a partir dessas chaves narrativas

A discussão envolveu reflexões sobre a eficácia da filosofia contada em formato de romance, o impacto do método epistolar adotado por Gaarder e como essa construção narrativa permite aos leitores relacionar conceitos filosóficos com situações do cotidiano.

A força da personagem Sofia como um catalisador de questionamentos existenciais.

A didática literária do autor, que faz da filosofia mais leve e atraente mesmo para leitores jovens ou iniciantes no tema.

O encontro reafirmou o poder de O Mundo de Sofia como uma obra intermediária: acessível e instigante, perfeita para leitores que desejam ser introduzidos ao pensamento crítico e à história da filosofia sem perder o encanto narrativo.

A mediação profissional e o formato interativo do clube tornaram a experiência rica, instigante e participativa, conforme afirmou o professor da Sala de Leitura Claudinei Ribeiro de Almeida, da EE Honorato Ferreira da Silva.

https://www.youtube.com/live/agjPTNeWiBs?si=-a5XZg5sY6gXAefF