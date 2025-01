Retornando com as atividades, o Clube da Viola de Itapeva reuniu amantes da música sertaneja raiz neste domingo, dia 12, na sede do Sinticom.

Estiveram presentes os músicos Deny e Dárcio, Adriano e Adriel, Celso e Josué, Toni Li, Ana Di Roma, Anderson Moraes, Domingos Alves, Evaldo violeiro, entre outros.

Parabéns aos organizadores!