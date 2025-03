Clube da Viola homenageará Orlando Antunes em comemoração aos 42 anos do grupo

Este ano o Clube da Viola está completando 42 anos de existência e os integrantes decidiram homenagear em todas as edições pessoas que ajudaram de alguma forma.

De acordo com os organizadores, Orlando Antunes, junto de seu saudoso irmão Ciso, contribuiu muito na área do esporte, levando o basquete itapevense nas disputas pela Federação Paulista e Jogos Regionais, entre tantos outros eventos e também sempre colaborando na área cultural. Por tudo isso, Orlando é o homenageado deste mês no Clube da Viola.

Marque na agenda:

06 de abril de 2024

14h na sede do Sinticom

Com participação dos violeiros de Itapeva e região.

Prestigie!