Exposição de Obras Sacras de Cláudio Pastro está acontecendo na Casa da Cultura

A população Itapevense está convidada para prestigiar a Exposição de Obras Sacras do renomado artista Cláudio Pastro, que teve início no último sábado, dia 15 de novembro de 2025, e continua em exposição até o domingo (23/11), na Casa da Cultura Cícero Marques. A chegada da exposição na cidade foi marcada com momento de música e diversão, com apresentação da Banda Marcial da Igreja Católica, que encantou o público presente.

Reconhecido nacional e internacionalmente por suas criações em arte sacra, Cláudio Pastro deixou um legado artístico marcado por espiritualidade, sensibilidade estética e profundo respeito às tradições litúrgicas da Igreja. Suas obras estão presentes em importantes igrejas e catedrais do Brasil e do mundo.

A exposição em Itapeva é uma oportunidade única para que o público conheça mais de perto o trabalho do artista, vivencie sua arte e reflita sobre os elementos simbólicos e religiosos presentes em suas criações. Além disso, a Prefeitura de Itapeva participou da abertura da exposição representada pela prefeita municipal, Adriana Duch, e pelo secretário de Cultura, Samil Lahoud.

A Secretaria de Cultura e Turismo reforça que eventos como este valorizam a arte, promovem o acesso à cultura e fortalecem a identidade cultural do município. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados. Prestigie.