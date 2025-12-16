Circo de Variedades do Barracão da Vó chega a Itapeva com espetáculo gratuito no Teatro de Bolso

O grupo sorocabano Barracão da Vó apresenta o espetáculo “O Circo de Variedades do Barracão da Vó em Itapeva, no dia 22 de dezembro, às 20h, no Teatro de Bolso, Auditório Profª Terezinha da Silva (Calçadão Dr. Pinheiro). A apresentação é gratuita, com ingressos disponíveis pelo Sympla. Ano passado o grupo sorocabano levou à cidade o espetáculo “A Herança do Tio Padre”.

O Circo Teatro Barracão da Vó é reconhecido por levar ao interior paulista uma programação cultural diversa e acessível, e somente em 2025, essa apresentação já percorreu diversas cidades do Estado, como Praia Grande, Vinhedo, Capela do Alto, Porto Feliz, Santana de Parnaíba, Campinas e São Sebastião.

Com direção de Rodrigo Cintra, a montagem reúne números tradicionais do circo em uma encenação contemporânea. O público poderá acompanhar acrobacias, lira, percha, mágica, cenas cômicas e palhaçaria, interpretados por artistas que integram o coletivo há anos e carregam no palco a poesia da cultura circense brasileira.

A atriz Iracema Cavalcante, que completa 60 anos de carreira e integra o espetáculo nas cenas cômicas, reforça que o retorno da companhia à Itapeva celebra a força da arte popular.

“O riso aproxima as pessoas. Cada cidade que visitamos renova nossa energia e nos lembra da importância de manter viva essa cultura que atravessou gerações.”

Para o diretor Rodrigo Cintra, o objetivo é oferecer ao público uma experiência lúdica e democrática:

“O Circo de Variedades traz a essência do circo tradicional, mas com a linguagem do nosso tempo. Queremos proporcionar um encontro afetuoso entre artistas e público, despertando encantamento em todas as idades.”

O projeto foi contemplado no edital de fomento 27/2024 – “ DIFUSÃO E CIRCULAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS CULTURAIS”, com apoio do PROAC, Programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e realizado com recursos do fomento Cult SP da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) do Ministério da Cultura e Governo Federal. E conta com o apoio da prefeitura de Itapeva.

Serviço

O Circo de Variedades do Barracão da Vó

📍 Local: Teatro de Bolso – Auditório Profª Terezinha da Silva (Calçadão Dr. Pinheiro)

📅 Data: 22 de dezembro de 2025 (segunda-feira)

⏰ Horário: 20h

🎟 Entrada gratuita (reservas pelo Sympla)

📲 Informações: Instagram @barracaodavocircoteatro

Fotos: Fernando Rezende