Sebrae-SP, Prefeitura Municipal e Associação Comercial vão transformar Capão Bonito com o Cidade Empreendedora

O Sebrae-SP acaba de firmar parceria com a Prefeitura Municipal, Casa do Empreendedor e a Associação Comercial de Capão Bonito para impactar milhares de pessoas na cidade, entre crianças, jovens, adultos e idosos, com o programa Cidade Empreendedora. O objetivo é fomentar o empreendedorismo local para o desenvolvimento da atividade econômica da cidade de forma sustentável.

Também irá oferecer oficinas, rodas de conversa, painéis, atualizações, treinamentos e network para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) e ações para o poder público se aperfeiçoar e criar um ambiente de negócios favorável para o empreendedorismo local.

O programa terá início já no próximo dia 18 de março e deverá se estender até o mês de dezembro. Prevê ações de educação empreendedora em parceria com a Secretaria de Educação, em que irá impactar alunos do ensino fundamental; cursos para atender diferentes públicos, que já empreendem ou desejam iniciar um negócio; capacitação direcionada ao pequeno produtor; além de fornecer estratégias e melhorias para que os empresários possam aumentar o seu faturamento, dar mais visibilidade aos seus produtos e aprimorar suas empresas, tornando-as exemplos de sucesso.

Ary Russo, presidente da Associação Comercial de Capão Bonito, destaca a importância da educação empreendedora dentro do programa. “Essa iniciativa é fundamental para fomentar o espírito empreendedor entre crianças e adolescentes, incentivando o desenvolvimento de habilidades como criatividade, liderança e pensamento inovador”.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, o programa foi criado para unir todos os setores e agentes envolvidos na promoção do desenvolvimento econômico de Capão Bonito. “Entendemos que o empreendedorismo atua como impulsionador da economia e do desenvolvimento social. Esse projeto traz ações de políticas públicas, educação empreendedora e soluções setoriais que vão auxiliar na geração de emprego e renda no município”, ponderou.

O programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae-SP em parceria com agentes públicos e privados com o objetivo de fomentar, capacitar e desenvolver os municípios por meio do empreendedorismo. Os focos principais são a melhoria do ambiente de negócios, fomento ao empreendedorismo e a promoção da competitividade empresarial.

De acordo com o prefeito de Capão Bonito, Júlio Fernando, aderir ao programa é fortalecer o município, dinamizando a sua economia e gerando mais empregos e renda. “O Cidade Empreendedora nos auxiliará a transformar a economia do município por meio do incentivo ao empreendedorismo. Certamente iremos melhorar o ambiente de negócios, capacitar nossos gestores públicos, fortalecer micro e pequenas empresas e impulsionar o desenvolvimento econômico desta cidade, que está em franco progresso”, concluiu.

(Via Sebrae SP / Imagem: Prefeitura de Capão Bonito)