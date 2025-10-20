Chuvas intensas causam transtornos em Itapeva no fim de semana

As fortes chuvas registradas neste final de semana em Itapeva causaram diversos transtornos na cidade. Além das enxurradas — especialmente na região central, onde o problema é recorrente —, a Defesa Civil registrou a queda de muros nos bairros Jardim Ferrari III e Vila Bom Jesus, além da queda de uma árvore na Praça Joaquim Marques da Silva.

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível ver a quantidade de água acumulada em um posto de combustíveis. Outras regiões da cidade também ficaram alagadas.

As equipes da Defesa Civil e demais setores da Prefeitura estiveram de plantão durante todo o período, atuando no atendimento das ocorrências e monitoramento das áreas de risco. Apesar dos estragos pontuais, não houve registro de feridos.