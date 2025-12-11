Magia e emoção marcam chegada do Papai Noel em Itapeva

A noite desta quarta-feira (10) foi de encanto e celebração na Praça Anchieta, em Itapeva. Por volta das 19h30, uma multidão se reuniu em frente à Igreja Matriz para acompanhar a chegada do Papai Noel, em um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário natalino do município.

Crianças, famílias e pessoas de todas as idades lotaram o centro da cidade, que ganhou ainda mais brilho com o acendimento oficial das luzes de Natal. A programação contou com apresentação da Banda Marcial e, na sequência, um show da banda Jair Supercap. Também passaram pelo local os amantes dos carros antigos da Quinta Tétano.

Durante a cerimônia, a prefeita Adriana Duch entregou simbolicamente as chaves ao Papai Noel, marcando a abertura da Casa do Papai Noel, instalada na Casa da Cultura Cícero Marques. O espaço foi especialmente preparado por Juliano Campos para receber visitantes ao longo de todo o período natalino.

A Casa do Papai Noel ficará aberta diariamente, e o Bom Velhinho estará disponível para fotos com a população a partir das 17h, proporcionando um ambiente de fantasia e convivência para as famílias itapevenses.