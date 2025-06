EVENTO CHÁ COM PROSA CULTURAL NO TEATRO DE BOLSO

A agente Territorial Soraia Nunes, uma das articuladoras do evento, ressalta a importância da participação popular na construção de políticas públicas territorializadas, que expressem as necessidades do território.

Esse encontro contou com a parceria do Instituto Histórico e Geográfico na Mobilização Social e teve a participação de artistas, Pontos de Cultura, Coletivos e Movimentos culturais de Itapeva e Itararé SP.

Foi um encontro de diálogo e preparação dos agentes culturais para participação nas audiências públicas do PAR (plano de aplicação de recursos) da PNAB que estão por acontecer nos próximos dias junto a SECULT e Comitê de Cultura de Itapeva.

Na Programação tiveram orientações do Minc para escrita do PAR, escuta dos coletivos artistas agentes Culturais e Pontos de Cultura, escrita de propostas para composição do PAR e sugestões de mudanças nos editais.

O objetivo foi dialogar, tirar dúvidas e pensar juntos em propostas para melhorias nos editais de Cultura do novo Ciclo da PNAB.

Estiveram presentes: Coletivo Resistência, Instituto Histórico e Geográfico de Itapeva, Sitio João de Barro, Coletivo Literário Cora Coralina, Ponto de Cultura Educaginga, Cânions Paulista, Pirilampus grupo de teatro, Fórum Popular de Cultura, Ponto de Cultura Batalha Anchieta, Ponto de Cultura 7 Caminhos, Ponto de Cultura Vem ser Mulher, Ponto de Cultura Floresta Urbana, Ponto de Cultura Contrapé, Coletivo Cultural Folia do Divino Comunidade São Miguel, Ponto de Cultura Lira Itapevense, artistas: Adriano Audiovisual, Bruno Knnor Audiovisual, Patricia Gam Conselho da Juventude, Fórum Eco Cultural interregional.

Também contaram com a presença do Secretário Samir Lahoud na abertura do encontro, porém, a equipe de gestão cultural não participou da escuta devido outras agendas.

Reitera-se a necessidade de urgência no agendamento das audiências públicas do PAR, com tempo de antecedência para realização da mobilização social dos artistas e coletivos culturais, bem como a participação efetiva do secretário municipal de Cultura, equipe de gestão Cultural, Comitê de Cultura da Câmara, agente territorial de Cultura, Pontos de Cultura, artistas e Coletivos culturais.

Fica o convite feito para o próximo encontro dos movimentos culturais de Itapeva, Programa dos agentes territoriais de Cultura Minc, PNCC programa Nacional dos Comitês de Cultura que será realizado em Agosto 2025.

