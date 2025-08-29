22º Chá Bingo da Luz da Visão foi um show de solidariedade

O 22º Chá Beneficente da Luz da Visão, realizado recentemente em Itapeva, foi marcado por uma tarde de confraternização, solidariedade e união. O evento, que já é tradição no calendário da instituição, reuniu voluntários, colaboradores e apoiadores em um encontro que teve como principal objetivo fortalecer ações sociais e solidárias.

De acordo com a organização, o sucesso da iniciativa só foi possível graças ao empenho coletivo. Entre os agradecimentos especiais estão o presidente Pedro, as Meninas da Luz, a diretoria, as Filhas de Jó, além de voluntários, colaboradores e parceiros como Milton, Cravo Fotografia e Bruno George, que contribuíram diretamente para a realização do encontro.

A instituição também destacou a importância dos patrocinadores que apoiaram o evento, entre eles: Aura Arquitetura e Projetos, Tech Med, Marco Bini HD, Agro Yoshi, Italuz, Mini Money, Vidrolândia, Restaurante Ribeiro, Multi Drogas, BR Radiadores e Escapamento, Resineves, Loja União e Liberdade, Disk Caçamba, Kumon, Drogaby, Sicoob, Café Carneiro, Rivail Material de Construção, Linda Muller Bijouterias, Lavateria, Casa das Tintas, Espaço Imóveis, Aplique e RR.

“Cada gesto e cada contribuição fortalece a nossa missão e ilumina os caminhos que seguimos juntos. Que essa corrente do bem continue crescendo e inspirando mais ações como essa”, destacou a entidade em nota de agradecimento.