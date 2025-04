Alunas do curso gratuito de processamento caseiro de banana receberam seus certificados

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Fundo Social em parceria com o Sindicato Rural de Itapeva e o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), realizou a formatura de 14 participantes do curso gratuito de “Processamento Caseiro de Banana” nos dias 22 e 23 de abril, na Escola de Gastronomia.

Lembrando que o curso os capacitou no que diz respeito às técnicas de processamento artesanal da banana, incentivando o aproveitamento e a diversificação do uso deste produto tão presente na alimentação.

As aulas foram ministradas das 8h às 18h em ambos os dias, oferecendo uma imersão completa no processo de transformação da banana para consumo caseiro, sob a coordenação de Leandro Quevedo do Senar de Itapeva.

De acordo com o Fundo Social, tratou-se de uma excelente oportunidade para quem desejou adquirir novos conhecimentos e habilidades para aplicar no seu dia-a-dia, seja em projetos pessoais ou profissionais, além de proporcionar novas oportunidades de negócios no mercado.