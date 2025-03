Celebrando o avanço rumo à igualdade de gênero: um caminho que fortalece a todos

*Por Marlene Fernandez del Granado

Hoje, ao comemorar o Dia Internacional da Mulher, o mundo tem a oportunidade de refletir sobre os avanços que conseguimos alcançar como sociedade, mas também de reconhecer o quanto ainda falta percorrer. Para a Arcos Dorados, essa é uma ocasião para celebrar a potência e a resiliência das mulheres em nível global, mas, de maneira especial, para valorizar as nossas colaboradoras, que, com seu talento, dedicação e visão, contribuem todos os dias para o fortalecimento e crescimento de nossa organização.

Na Arcos Dorados, entendemos que a igualdade de gênero não pode ser apenas uma aspiração, mas uma prática mensurável, concreta e visível. Percorremos um caminho com passos firmes rumo à equidade, alcançando uma cultura que não só promove a igualdade de oportunidades, mas que assegura que essas oportunidades sejam acessíveis, reais e livres de barreiras invisíveis.

Nosso maior desafio não está propriamente na representatividade de gênero, uma vez que já somos uma empresa diversa, sendo a maioria dos colaboradores, mulheres. Representamos 20 países, diversos idiomas e o contexto cultural e social de cada país. Por outro lado, encaramos como desafio identificar e, principalmente, eliminar as barreiras invisíveis que costumam dificultar o crescimento e desenvolvimento das mulheres.

Há seis anos, fundamos o Comitê de Diversidade e Inclusão e, dentro dele, a Rede de Mulheres, como um espaço fundamental para analisar questões de gênero e impulsionar o desenvolvimento profissional das nossas mulheres em todos os níveis. Os resultados falam por si: a participação das mulheres em funções de liderança dentro da empresa alcançou um crescimento de dois dígitos, desde gerência à direção. Hoje, nossas colaboradoras lideram áreas estratégicas da empresa, desde a operação em diversos mercados da região, até departamentos essenciais como o Digital, Recursos Humanos, Cadeia de Suprimentos, Relações Governamentais, Logística e muitos outros. Cada vez mais, temos mulheres gerenciando restaurantes McDonald’s na América Latina.

Nossa celebração não é apenas pelos números, mas pelo significado que a maior representatividade feminina no mercado de trabalho traz. A inclusão de gênero não beneficia apenas as mulheres e sim a sociedade como um todo. Empresas que promovem a inclusão na prática estão, na realidade, contribuindo para um futuro melhor e mais justo. Quando nós, mulheres, temos as mesmas oportunidades de desenvolvimento, nossas famílias também prosperam, assim como as comunidades em que vivemos e, portanto, a própria economia local. No final, saímos todos ganhando.

Sabemos que ainda há muito a ser feito. O caminho para a igualdade de gênero continua desafiador e embora existam inúmeros obstáculos, seguimos empenhados, com medidas práticas e estratégicas. Temos um Comitê especializado e que está atento às particularidades de cada região, por isso estabelecemos parcerias e acordos com governos, organizações da sociedade civil e até mesmo organismos internacionais, com o objetivo de garantir a igualdade de gênero em todos os nossos processos. É com muito orgulho que digo que podemos contar com uma equipe diversa e talentosa, tornando-se, a cada dia, um exemplo de que é possível conquistar objetivos incríveis quando somos movidos por um propósito real: o de construir um mundo em que a Diversidade e a Inclusão não representam um ideal distante, mas sim uma realidade concreta e, portanto, muito celebrada!

* Marlene Fernandez del Granado é Vice-presidente Corporativa de Relações Governamentais e Líder do Comitê de Diversidade e Inclusão da Arcos Dorados, empresa que opera o McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe.