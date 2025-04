CDHU abre HOJE, dia 7, inscrições para sorteio de 102 moradias em Buri

As inscrições para o sorteio das unidades do novo conjunto habitacional Buri-H (CDHU) estão abertas a partir desta segunda-feira (7) e seguem até às 17h do dia 16 de abril. Os interessados devem acessar o site www.cdhu.sp.gov.br e preencher corretamente todos os requisitos para participar.

Confira o edital completo:

https://servicocrmprod.cdhu.sp.gov.br/CDHU.Web.Inscricao/PDF/Edital%20-%20Buri-H.pdf?

Para auxiliar os candidatos no processo de inscrição e esclarecer dúvidas, a Prefeitura de Buri disponibilizará uma equipe de atendimento no Centro de Eventos Roque Rosa Lima. No entanto, apenas o candidato terá acesso ao canal de inscrição, sendo necessário utilizar um código de acesso pessoal fornecido pelo sistema da CDHU.

A CDHU atende, em geral, famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos, podendo haver exceções conforme o edital. Para se inscrever, o candidato deve morar ou trabalhar em Buri há pelo menos 5 anos, não possuir imóvel próprio e não ter sido beneficiado por programas habitacionais do governo (federal, estadual ou municipal).

Em Buri, serão construídas 102 unidades habitacionais no bairro Cercado Grande. As casas terão 48,99 m² de área útil, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.

O empreendimento foi solicitado à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) em 2017 pelo então prefeito Omar Chain. Desde então, diversas reuniões foram realizadas para viabilizar as obras, diante da crescente demanda habitacional do município.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Germano Peschel mostrou o avanço das obras, indicando que, após oito anos de espera, o sonho de muitas famílias está prestes a se tornar realidade. O novo conjunto habitacional contribuirá para reduzir o déficit de moradias na cidade em razão do crescimento populacional.

(Texto por Michel Lopes / Foto: Prefeitura Municipal/ Divulgação.)