CCR SPVias informa cronograma semanal de obras

Veja as ações a serem realizadas entre os dias 16 e 22 de junho. O cronograma poderá sofrer alterações e, em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

A CCR SPVias informa seu cronograma de obras semanal a ser realizado entre os dias 16 e 22 de junho. Entre as ações a serem desempenhadas pelas equipes da concessionária estão obras, os trabalhos permanentes de recuperação de pavimento e manutenção e conservação da rodovia. Para a execução desses os serviços são necessários interdições de faixas, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos.

A Concessionária reforça aos usuários para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelos locais, uma vez que operários estão nas imediações da pista. Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se que os usuários, sempre que possível, programem seus deslocamentos.

O cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

Restrição no Feriado:

Durante o feriado NÃO haverá obras nos trechos, em trechos onde as atividades estão em andamento, é essencial que os motoristas reduzam a velocidade e respeitem rigorosamente a sinalização presente no local.

Mais informações no site https://rodovias.grupoccr.com.br/spvias/ , por meio do Disque CCR SPVias 0800 703 5030 ou pelo WhatsApp 0800 703 5030 , disponível 24 horas por dia para emergências e informações.

Obras, Reparos de Pavimento, Implantação de faixa e selagem de trinca | das 7h às 17h

SP 127 – Rod. Antonio Schincariol

• Entre o Km 105 ao Km 213 – de Tatuí a Capão Bonito, em ambos os sentidos;

• No km 158 Ramo 100, 300, 500 e 700 bloqueio faixa 1 – em Itapetininga;

• No km 213 Ramo 100, 200, 500 e 600 bloqueio faixa 1 – em Capão Bonito;

SP 255 – Rodovia João Mellão

• Entre o Km 237 ao Km 288 – de Avaré a Itaí, em ambos os sentidos;

• No dispositivo do km 259 RAMO 300 sentido norte – em Avaré , bloqueio do acesso;

SP 258 – Rodovia Francisco Alves Negrão

• Entre o Km 222 ao Km 342 – de Capão Bonito a Itararé, em ambos os sentidos;

SP 270 – Rodovia Raposo Tavares

• Entre o Km 115 ao Km 168 – de Araçoiaba da Serra a Itapetininga, em ambos os sentidos;

SP-280 – Rodovia Castello Branco

• Entre o Km 129 ao Km 315 – de Tatuí a Santa Cruz do Rio Pardo, em ambos os sentidos;

• No km 246, bloqueio faixa 1 – em Avaré;

• No km 210, bloqueio faixa 1 – em Itatinga;

• No km 287, bloqueio faixa 1 – em Águas de Santa Bárbara;

• No km 132, bloqueio faixa 1 – em Tatuí;

• No km 138, bloqueio faixa 1 – em Cesário Lange;

• No km 150, bloqueio faixa 1 – em Quadra;

• No km 162, bloqueio faixa 1 – em Porangaba;

• No km 172, bloqueio faixa 1 – em Porangaba;

• No km 183, bloqueio faixa 1 – em Bofete;

• No km 193, bloqueio faixa 1 – em Pardinho;

• No km 306, bloqueio faixa 1 – em Santa Cruz do Rio Pardo;

• No km 315, bloqueio faixa 1 – em Santa Cruz do Rio Pardo;

Implementação e/ou manutenção de iluminação | das 7h às 17h

SP 127 – Rod. Antonio Romano Schincariol

• No Km 128+900 – em Tatuí, sentido capital (pista norte);

• No Km 133+900 – em Itapetininga, sentido interior (pista sul);

• No Km 196+725 – em Capão Bonito, em ambos os sentidos;

SP 255 – Rodovia João Mellão

• No Km 240+300 – em Avaré, em ambos os sentidos;

SP 258 – Rodovia Francisco Alves Negrão

• No Km 250+145 – em Taquarivaí, em ambos os sentidos;

• No Km 326+637 – em Itararé, em ambos os sentidos;

SP 270 – Rodovia Raposo Tavares

• No Km 135+300 – em Sarapuí, em ambos os sentidos;

SP-280 – Rodovia Castello Branco

• No Km 158+300 – em Quadra, em ambos os sentidos;

• No Km 208+400 – em Itatinga, em ambos os sentidos;

• No Km 278 – em Iaras, em ambos os sentidos;

Sinalização vertical e horizontal, limpeza de pista, limpeza, reparo, pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, defensa metálica, roçada, coleta de lixo, aferição de radar, manutenção, iluminação e reparo em câmeras nas rodovias ( SP-280 entre os km 129 e 315; SP-270 entre os kms 115 e 158; SP-258 entre os kms 222 e 342; SP-255 237 e 288; SP-127 Francisco da Silva Pontes entre os kms 168 e 213 e SP-127 Antônio Romano Schincariol entre os kms 105 e 168) – ambos os sentidos.