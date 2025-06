Mês do Meio Ambiente: CCR SPVias investe em conservação de pavimento com foco na sustentabilidade

Ações preveem reaproveitamento de materiais e redução de impactos ambientais nas rodovias do sudoeste paulista

Junho é tradicionalmente o mês em que se reforça a importância da preservação ambiental, e a CCR SPVias aproveita o período para destacar iniciativas sustentáveis aplicadas às suas frentes de obras. Com foco na conservação e recuperação de pavimento, a concessionária mantém um robusto plano de trabalho que une segurança viária à responsabilidade ambiental. Os investimentos já projetados para 2025 consolidam esse compromisso com uma infraestrutura mais moderna, eficiente e amiga do meio ambiente.

Atualmente, sete equipes atuam simultaneamente nos mais de 1.700 km de rodovias sob concessão da CCR SPVias, executando serviços como selagem de trincas, tapa-buracos, remendos corretivos, fresagens funcionais e estruturais. Ao todo, são 142 profissionais diretamente envolvidos na manutenção contínua da malha viária.

Com foco na sustentabilidade, a concessionária reutilizou 6.206 toneladas de material fresado, o que evitou a emissão de cerca de 139,65 toneladas de CO₂ equivalente, quando comparado às misturas convencionais de asfalto. Também foram aplicadas 31.030,16 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), garantindo maior durabilidade ao pavimento.

Outro ponto de destaque é o uso de 1.245,86 toneladas de CAP modificado com pó de borracha oriundo de pneus reciclados. Isso representa o reaproveitamento de mais de 21 mil pneus de caminhão, colaborando diretamente para o descarte ambientalmente correto desse tipo de resíduo e promovendo a economia circular.

“As atividades de conservação de pavimento têm papel fundamental na garantia dos padrões de qualidade, segurança e conforto nas rodovias. E, ao mesmo tempo, conseguimos incorporar soluções sustentáveis, com reaproveitamento de materiais e tecnologias ambientalmente responsáveis”, explica João Vitor Salinas, Gerente de Pavimento da CCR SPVias.

Além do pavimento, a renovação da sinalização horizontal também segue avançando, com a aplicação de mais de 21 mil m² de pintura e instalação de 9.200 tachas refletivas, que reforçam a visibilidade e a segurança viária.

As obras fazem parte do plano operacional para 2025 da CCR SPVias, alinhado ao compromisso do Grupo CCR com o desenvolvimento sustentável e a promoção de uma mobilidade mais segura, eficiente e comprometida com as futuras gerações.