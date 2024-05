A CCR SPVias liberou na última quinta-feira (9), 1,5 quilômetro de segmento duplicado na Rod. Francisco Alves Negrão (SP 258), entre o km 288+000 ao 286+500, em Itapeva.

As obras de duplicação da SP 258, no trecho urbano entre o km 280+850 ao km 282+700 e do km 284+700 ao km 287+904, contemplam infraestrutura completa com implantação de faixas de aceleração e desaceleração em pavimento flexível, estruturas de contenção, execução de obras de arte especial, implantação de sinalização horizontal e vertical, com reforço nos elementos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas e revestimento vegetal.

Iniciadas em agosto de 2022, já foram concluídas a implantação de nova base operacional, localizada no km 277, passarela para pedestres no km 287+100 e o novo retorno, localizado no km 288, principal acesso ao município de Itapeva.

Diego Lima, Coordenador de Engenharia da CCR SPVias, destaca a importância das obras na região. “Todas as benfeitorias realizadas trarão mais segurança viária para os motoristas e fluidez no tráfego, especialmente para quem reside em Itapeva. Além disso, a obra vai contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região, um dos principais polos agrícolas do Estado de São Paulo”.

A obra tem previsão de conclusão ainda em 2024.