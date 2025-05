Vereadores protocolam pedidos de Casas de Apoio ao Governador de SP

Durante a visita do Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas e da primeira-dama Cristiane Freitas, os vereadores Marcelo Poli e Val Santos protocolaram dois projetos sociais junto ao Fundo Social para auxiliar o sistema único de saúde em Itapeva: a Casa de Apoio a Gestante e a Casa de Apoio ao Paciente com Câncer.

Tais projetos visam oferecer ao paciente conforto, assistência e evitar o deslocamento para aéreas de mais difícil acesso, enquanto o paciente estiver sob tratamento médico.

De acordo com os parlamentares, o objetivo é ajudar o sistema único de saúde (SUS) a buscar maior taxa de sucesso no tratamento de cada paciente que precise da casa. Ainda segundo os vereadores, o governador e a primeira-dama demonstraram total apoio às iniciativas.