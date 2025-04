Casal é preso e moto furtada é recuperada pela GCM de Itapeva na Morada do Sol

Na terça-feira (8) a Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada no início da manhã pela vitima, a qual informava que 01h21 – horário registrado por câmeras de segurança – um homem havia subtraído sua motocicleta que estava estacionada na calçada.

A partir de então as equipes da GCM passaram a patrulhar com vistas a motocicleta, na esperança de localizá-la. Por volta das 12h15, a equipe do Comando da GCM recebeu informações e imagens que levavam a residência dos possíveis autoridades, a casa fica no memo bairro do local do crime, apenas uma rua acima.

De posse dessas informações, a GCM foi até a residência que era apontada por estar escondendo o ilícito e fizeram contato com a proprietária do imóvel. No momento em que ela abriu o portão para conversar com a equipe, foi possível visualizar a motocicleta no interior da garagem. Questionada a mulher de 63 anos, tentou inventar uma história, mas caiu em contradição e confessou que durante a madrugada seu companheiro a chamou para ajudá-lo a arrastar a motocicleta que estava travada. A mulher ainda disse a Equipe que poderiam entrar em seu imóvel para conversar com seu companheiro que estava dormindo. Ao ser abordado (dormindo) o homem inicialmente disse que não sabia como a motocicleta foi parar em sua garagem, depois inventou uma história que não convenceu os Policiais da GCM e recebeu voz de prisão.

A mulher também recebeu voz de prisão e foram conduzidos ambos ao Plantão Policial. No plantão havia uma segunda vítima, que relatou que o cidadão que a GCM estava conduzindo, havia tentado subtrair sua motocicleta, também no bairro Morada do Sol, porém a vítima acordou com os latidos dos cães e espantou o ladrão. A ocorrência foi apresentada ao delegado de Plantão, que após formar sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão, o casal foi autuado em flagrante delito, ficando recolhidos preso na carceragem local aguardando audiência de custódia.