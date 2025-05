‘Casa bomba’ é identificada pela polícia e homem é preso em flagrante por tráfico em Itapeva

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (19), em Itapeva (SP), após a Polícia Civil encontrar mais de 1.400 porções de drogas escondidas no quarto dele.

Após investigações, a polícia identificou uma “casa bomba”, no bairro Itapeva 3. O local era utilizado para armazenamento e distribuição das drogas. Um rapaz estava saindo da casa com uma sacola no momento em que foi abordado pelas autoridades. Ele tentou fugir, mas foi capturado.

Durante a perseguição, o suspeito arremessou a sacola em uma casa próxima. Ao recuperarem a sacola, os policiais encontraram várias porções de cocaína e crack embaladas para venda.

O rapaz foi preso e encaminhado à delegacia onde permaneceu detido à disposição da Justiça.

(Reprodução portal g1 / imagem da Polícia Civil)