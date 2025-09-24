Nova sede do Cartório Eleitoral é inaugurada para atender Itapeva e região

Na tarde do último dia 23 de setembro, foi inaugurada oficialmente a nova sede do Cartório Eleitoral da 53ª Zona, em Itapeva, que também atende os municípios de Ribeirão Branco, Taquarivaí e Nova Campina.

A cerimônia reuniu autoridades do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo e representantes da advocacia e Ministério Público, reforçando o papel essencial da Justiça Eleitoral no fortalecimento da democracia.

O evento contou com a presença do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Desembargador Silmar Fernandes, acompanhado do Diretor-Geral do TRE-SP, Claucio Cristiano Abreu Corrêa, e da Juíza Assessora da Presidência do Tribunal, Fernanda Mendes Simões Colombini. Também marcaram presença o Juiz Eleitoral da 53ª Zona, Daniel Torres dos Reis, e o Promotor Eleitoral, Pedro Rafael Nogueira Guimarães.

Também estiveram presentes lideranças políticas locais, como a Prefeita de Itapeva, Adriana Duch Machado, o Prefeito de Taquarivaí, Rubens Carlos Souto de Barros, o Presidente da Câmara de Itapeva, Mário Augusto de Souza Nishiyama, e o Presidente da Câmara de Ribeirão Branco, Gilmar Garcia de Almeida. Representando a advocacia, participou o Presidente da 76ª Subseção da OAB de Itapeva, Dr. Marcelo Penteado de Moura.

O Presidente do TRE-SP, Desembargador Silmar Fernandes, ressaltou que a entrega da nova sede simboliza o empenho do tribunal em garantir que a Justiça Eleitoral esteja cada vez mais próxima da sociedade.

A nova sede do Cartório Eleitoral da 53ª Zona chega para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto e eficiência no atendimento ao público, em um momento em que a Justiça Eleitoral reafirma sua importância como guardiã da democracia. O novo endereço é na Av. Gov. Mario Covas, nº 640, Centro.