Cartório Eleitoral de Itapeva estará em novo endereço a partir do dia 12

O Cartório Eleitoral de Itapeva passará a funcionar, a partir do dia 12 de agosto de 2025, em novo endereço, situado na Avenida Mário Covas, nº 640, Parque Linear Governador Mário Covas, ao lado da sede da Ordem dos Advogados do Brasil e nas proximidades do Terminal de Integração Pedro Mancebo.

De acordo com a divulgação do Cartório, a transferência das instalações tem por finalidade proporcionar melhores condições de atendimento ao público, assegurar maior acessibilidade e oferecer espaço físico mais adequado ao exercício das atividades da Justiça Eleitoral, sobretudo nos períodos de alistamento, revisão biométrica, eleições e nos demais serviços de natureza judicial e administrativa.

O horário de atendimento ao público permanecerá inalterado, sendo de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, excetuando-se os feriados.

Mas ATENÇÃO: entre os dias 7 e 11 de agosto de 2025 não haverá atendimento presencial, em razão do processo de mudança. Durante esse período, os serviços continuarão sendo prestados por meio do canal virtual “Autoatendimento Eleitoral”, disponível para emissão de certidões, requerimentos e demais consultas.

Para esclarecimentos adicionais, a Zona Eleitoral permanece à disposição pelos telefones (15) 3522-4880 e 3521-5667, bem como pelo e-mail institucional: [email protected]