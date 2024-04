Está chegando ao fim o prazo para regularizar sua situação eleitoral e poder participar das eleições 2024. Sendo assim, o Cartório Eleitoral de Itapeva abrirá em dias e horários especiais:

01/05 (feriado) – 11h às 17h | 04/05 – 11h às 17h | 05/05 – 11h às 17h

O atendimento será por ordem de chegada! Não deixe para última hora!

Para checar a situação, acesse a “Consulta à Situação Eleitoral” no site do TSE. Basta informar o CPF ou título de eleitor. Link para consulta:

https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome

O site indicará se o título está regular ou cancelado e se a biometria foi coletada.

1) Se o título estiver REGULAR e a biometria COLETADA, o eleitor poderá votar normalmente nas próximas eleições.

2) Se o título estiver REGULAR mas com biometria NÃO COLETADA, o eleitor poderá votar normalmente, porém deve comparecer ao cartório eleitoral futuramente para a coleta biométrica. Não há prazo.

3) Se o título estiver CANCELADO, o eleitor deverá comparecer ao Cartório Eleitoral até o dia 8 de maio para regularizar a situação e, se for o caso, também coletar a biometria. O eleitor deverá apresentar documento de identidade original e comprovante de residência recente, emitido nos últimos 3 meses. Eleitor que não comparecer até o dia 8 de maio não poderá votar nas eleições de 2024.

Mais informações com o Cartório Eleitoral de Itapeva pelo WhatsApp: (15) 99703-6368.