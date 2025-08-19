Itapeva terá as carretas de mamografia e empreendedorismo até o dia 30

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, trouxe para Itapeva as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa SP Por Todas, que estão instaladas na Praça de Eventos Zico Campolim até o dia 30 de agosto.

A secretária estadual de Políticas para a Mulher Valéria Bolsonaro fez a abertura do evento, sendo recepcionada pela prefeita de Itapeva Coronel Adriana Duch Machado e a vereadora e procuradora da Mulher Val Santos. Também estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores de Itapeva Marinho Nishiyama, a secretária municipal de Saúde Karen Grube e a de Assistência Social Fernanda Nogueira.

Em seu discurso, a chefe do Poder Executivo de Itapeva lembrou da importância das mulheres em fazer os exames preventivos contra o câncer de mama de forma totalmente gratuita, além de terem a oportunidade de participarem de cursos de capacitação.

Lembrando que as mulheres do município terão acesso a exames de mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama, cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos em parceria com o Sebrae e Senar, além de orientações jurídicas fornecidas pela Defensoria Pública.

Os atendimentos serão das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h, na Praça de Eventos Zico Campolim. O link para se inscrever nos cursos:

https://forms.office.com/r/1zNPQLWbq7?origin=lprLink

É importante destacar que a carreta da mamografia realizará até 50 atendimentos diários. As mulheres entre 50 e 69 anos podem fazer seus exames apresentando apenas o cartão do SUS e o RG. Já aquelas que têm entre 35 e 49 anos ou acima de 70, deverão levar o pedido médico.

Os cursos de empreendedorismo oferecerão formação e oportunidades para mulheres interessadas em conquistar sua independência financeira. São diversos temas como: limpeza de pele e skincare profissional, informática básica, cortes de cabelo e fotografia comercial.

A ação também contará com atendimento da Defensoria Pública e da Delegacia da Mulher, além da participação da OSC Negra Sim, realizando orientações direcionadas à assistência social.

(Via Prefeitura de Itapeva)