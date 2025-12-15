Carreta tomba e causa vazamento de óleo fertilizante na SP-255 em Taquarituba

Uma carreta carregada com cerca de 29,9 toneladas de óleo fertilizante tombou e causou vazamento do produto na Rodovia Eduardo Saigh (SP-255), quilômetro 319, em Taquarituba (SP).

Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), durante inspeção foi constatado o derramamento na faixa de rolamento, na área de domínio e no Ribeirão Lajeado.

A Artesp informou que, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção e a carreta tombou na rodovia. Em seguida, o veículo atingiu uma defensa metálica, uma placa de sinalização e uma barreira de concreto.

Segundo a Defesa Civil do município, a carreta tombou enquanto seguia em direção ao Paraná. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada, e uma equipe esteve no local ainda no domingo para avaliação e adoção das medidas ambientais cabíveis.

O motorista foi atendido por uma ambulância da concessionária Arteris e encaminhado ao pronto-socorro da cidade.

Em nota, a concessionária responsável pela rodovia informou que o trecho segue operando no sistema Pare e Siga nesta segunda-feira (15). A área está devidamente sinalizada, com a presença de equipes operacionais, e os trabalhos de limpeza da faixa já foram iniciados.

Ainda segundo a concessionária, os recursos necessários para conter e minimizar possíveis danos ambientais foram acionados. Além disso, outros órgãos competentes, como a Polícia Rodoviária, a prefeitura e uma empresa especializada em ocorrências com o produto, também foram mobilizados.

(Reprodução portal g1 Itapetininga / Imagem Artesp)