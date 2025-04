Após bater na traseira de caminhonete na SP-258, carreta cai em ribanceira em Taquarivaí

Uma carreta bateu na traseira de uma caminhonete, perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), na altura do quilômetro 257 em Taquarivaí (SP), na tarde desta segunda-feira (7). O acostamento ficou interditado.

De acordo com a Artesp, o motorista da carreta disse que não percebeu a caminhonete na sua frente e, sem tempo de desviar do veículo, acabou batendo na traseira dela. Na tentativa de evitar o acidente, perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira do acostamento.

Ainda segundo a Artesp, o motorista da carreta e os quatro passageiros da caminhonete não se feriram. A carreta não estava com carga e o acostamento ficou interditado.

A Polícia Rodoviária esteve no local e não autorizou a retirada imediata da carreta da ribanceira, pois será necessária a interdição da faixa, que ficou programada para a manhã desta terça-feira (8). Um guincho de seguro removeu a caminhonete da rodovia.

