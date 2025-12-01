Carreta da CDHU estará em Itapeva a partir desta terça

A Prefeitura de Itapeva, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), traz à cidade o serviço CDHU Móvel, uma unidade itinerante que oferecerá atendimento direto aos mutuários da região entre os dias 2 e 4 de novembro.

A unidade estará instalada na Praça Anchieta e o atendimento será de terça a quinta-feira, das 09h às 18h.

A CDHU Móvel é uma iniciativa que percorre o Estado de São Paulo levando serviços habitacionais diretamente à população, ampliando o acesso e fortalecendo a proximidade com os mutuários. O projeto tem a previsão de rodar por diversos municípios ao longo de dois anos.

Entre os serviços oferecidos estão:

Regularização financeira (Emissão de Boletos, Acordos de Dívida, Quitação com FGTS, Revisão de Prestação, entre outros)

Regularização contratual (Transferência de Titularidade, Conversão de Contrato)

Para ser atendido, o cidadão deve comparecer com seus documentos pessoais e número do contrato do imóvel.

A CDHU reforça que não realiza cobranças via PIX, transferências ou depósitos. Com a chegada da unidade móvel, aumentam os riscos de golpes por mensagens ou cartas falsas. A recomendação é sempre conferir se os boletos são emitidos pela própria CDHU e denunciar qualquer atividade suspeita pelos canais oficiais.