Carreta carregada com mais de 70 toneladas de milho tomba na Rodovia Francisco Alves Negrão em Itapeva

Uma carreta carregada com 72 toneladas de milho tombou na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva (SP), na manhã desta quarta-feira (6). O acidente foi registrado na altura do quilômetro 277, por volta de 7h30.

De acordo com a Artesp, o motorista disse que foi fechado por um carro e, para evitar a batida, virou bruscamente o veículo, tombando a parte do semirreboque.

Parte da carga ficou espalhada pelo acostamento e, por causa do acidente, o tráfego ficou congestionado por um quilômetro. Ninguém ficou ferido.

(Via G1 Itapetininga / imagem Artesp- divulgação)