Carreta bitrem carregada com madeira pega fogo na SP-258 em Itaberá

Uma carreta bitrem carregada com madeira pegou fogo na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), km 322 em Itaberá (SP), na tarde deste domingo (15).

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista disse que viu fumaça pelo retrovisor e resolver parar no estacionamento, quando percebeu o fogo na roda da carreta. Outros motoristas que passavam pelo local acionaram a concessionária.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também estiveram no local. A rodovia foi interditada e o trânsito foi desviado. Houve um congestionamento de dois quilômetros. O motorista não se feriu.

(Via Portal g1 / Imagem Artesp- Reprodução)