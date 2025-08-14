Carreata da Mamografia e Empreendedorismo chegará em Itapeva; inscreva-se nos cursos

Itapeva receberá no próximo dia 18 de agosto a carreata da Mamografia e do Empreendedorismo, que é parte do São Paulo Por Todas.

Entre os dias 18 e 30 de agosto, as mulheres do município terão acesso a exames de mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama, cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos em parceria com Sebrae e Senar e a orientações jurídicas fornecidas pela Defensoria Pública.

Os cursos de empreendedorismo oferecem formação e oportunidades para mulheres interessadas em conquistar sua independência financeira. São diversos temas como: Limpeza de Pele e Skincare Profissional, Informática Básica, Cortes de Cabelo e Fotografia Comercial.

A ação também contará com atendimento da Defensoria Pública e da Delegacia da Mulher, além da participação da OSC Negra Sim, realizando orientações direcionadas à Assistência Social. Os atendimentos são das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h.

Para se inscrever nos cursos, acesse pelo Qr Code da imagem ou pelo link: https://forms.office.com/r/1zNPQLWbq7?origin=lprLink