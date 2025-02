Secretaria de Cultura e Turismo realiza nos dias 2 e 3 de março na Praça Anchieta as festividades de Carnaval “Sorriso na Praça”

A folia de Momo tem início no dia 2 com matinê às 17h para crianças e adultos com a Lira Itapevense, que irá apresentar as melhores marchinhas carnavalescas. Já no mesmo dia, à noite, a partir das 20h30 a diversão será garantida com a Banda Bob Lee.

A secretaria promete muita diversão também no dia 3, às 19h30 com a Banda Resenha & Som e logo após às 21h, o melhor do samba-enredo com o grupo A Cor do Samba.

Lembrando que o evento será realizado por meio da Lei Aldir Blanc II, que visa promover e apoiar a cultura em todo o Brasil. Serão dois dias de muita alegria e animação para o público de todas as idades, prometendo ser uma celebração única no município.

O secretário municipal da Cultura e Turismo, Samir Lahoud, convida a comunidade itapevense para prestigiar a festa carnavalesca. “Afaste o estresse do cotidiano, pegue sua fantasia, chame a família e os amigos, e venha compartilhar conosco o brilho e a energia do nosso carnaval! Não perca a chance de viver o melhor do folclore, da música e da cultura em pleno coração de Itapeva, que é a Praça Anchieta”, enfatiza o gestor público.