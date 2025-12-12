Cidade

Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Itapeva neste sábado

A magia do Natal toma conta de Itapeva neste sábado, 13 de dezembro, com a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. O desfile iluminado está previsto para começar às 19h, tendo como ponto de referência inicial o MaxBom Supermercado, na Avenida Vaticano.

A caravana seguirá por diversas ruas da cidade e encerrará seu trajeto na Praça de Eventos Zico Campolim, onde o público poderá acompanhar o final do percurso e aproveitar o clima festivo.

O trajeto completo pode ser consultado no site oficial da campanha, por meio do link: natal.coca-cola.com.br.

A ação é aguardada todos os anos e costuma reunir famílias e admiradores da marca, trazendo luz, música e encanto para marcar a temporada natalina em Itapeva.

