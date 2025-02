Tradicional evento de Capoeira acontece neste domingo (23) em Itapeva

A Secretaria de Esportes de Itapeva informa que neste domingo (23), a partir das 13h, no Ginásio CCE, acontece a 5ª edição do tradicional evento de capoeira Educaginga. O evento irá contar com Batizado, Troca de Graduação e Festival de Acrobacias. Todos estão convidados a participar.

A entrada é 1 litro de leite, que será doado para o Grupo Salva Vidas e a Casa da Esperança de Itapeva. “Não perca a chance de participar desse grande encontro de capoeiristas, repleto de cultura, solidariedade e muita energia positiva”, destacou a Secretaria.