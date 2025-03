Capitão Maciel tem artigo publicado na Revista Internacional de Vitimologia e Justiça Restaurativa

“Meu trabalho com as escolas da nossa região está copilado na minha dissertação de Mestrado e com muito orgulho após passar por uma rigorosa avaliação junto a renomados promotores de São Paulo finalmente foi publicado na Revista de Vitimologia Restaurativa Internacional do Ministério Público de São Paulo. Obrigado a todos pelo apoio e aqueles prefeitos que abriram as portas para implantação do Programa Vizinhança Solidária Escolar”, disse capitão Maciel.

Neste artigo, você descobrirá:

A viabilidade da integração entre Polícia Militar e escolas através do conceito de multiagências.

A experiência prática do Programa Vizinhança Solidária Escolar (PVSE) no 54° BPM/M.

A proposta de criação de um Departamento de Segurança Escolar (DSE) sob o CONSEG local.

A importância da estratégia de trabalho em rede para a segurança escolar.

Novas perspectivas para a interação entre a polícia e a comunidade escolar.

Veja o artigo no link:

https://revista.provitima.org/ojs/index.php/rpv/issue/view/5